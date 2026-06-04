Partideki kurultay ve yönetim tartışmalarının ardından oluşan yeni süreçte alınan kararların, CHP içindeki dengeleri yeniden şekillendirebileceği değerlendiriliyor.

MAHİR POLAT YDK BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, bugün gerçekleştirdikleri ilk toplantıda başkanlık seçimini yaptı. Yapılan oylama sonucunda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın YDK Başkanlığı görevine getirildiği bildirildi.

Polat, son dönemde parti içindeki disiplin süreçleri ve kurultay sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti.

İHRAÇ KARARLARI GÜNDEMDE

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, YDK toplantısında Özgür Özel döneminde alınan ihraç kararlarının geçersiz sayılması yönünde bir karar alındı. Kararın resmiyet kazanması için CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) değerlendirmesine sunulacağı ve ardından ilgili süreçlerin işletileceği belirtildi.

İddialara göre kararın yürürlüğe girmesi halinde daha önce partiden ihraç edilen veya kesin çıkarma talebiyle disiplin sürecine sevk edilen bazı isimlerin CHP üyelikleri yeniden aktif hale gelebilecek.

HANGİ İSİMLER ETKİLENECEK?

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, geçmiş dönemde ihraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik gibi isimler bulunuyor.

Bunun yanı sıra çeşitli disiplin süreçlerinden geçen Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimlerin de alınacak karardan etkilenebileceği ifade ediliyor.

GÖZLER MYK'NIN VERECEĞİ KARARDA

YDK'nın aldığı kararın önümüzdeki günlerde CHP MYK gündemine taşınması bekleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kararın Yargıtay'a bildirilmesi ve üyelik kayıtlarının güncellenmesi yönünde adımlar atılabileceği belirtiliyor.

CHP'de kurultay tartışmaları sonrası başlayan yeni dönemde, disiplin dosyalarına ilişkin bu kararın parti içi dengeler üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.