Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası bölge elemeleri için geri sayım başladı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan yarışmalar, 11-12

Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elemeler; Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Tokat illerinde eş zamanlı olarak organize edilecek.

Hafta sonu yapılacak müsabakalara Türkiye genelindeki 50 farklı ilden toplam 2 bin 820 sporcunun katılması bekleniyor. Sporcular, yaş gruplarına göre belirlenen 25, 30, 35, 40, 50, 60 ve 70 metre mesafelerdeki hedeflere atış yaparak şampiyona vizesi almak için ter dökecek.

KATEGORİLERE GÖRE YARIŞMA FORMATI NASIL OLACAK?

Organizasyonun işleyişi, katılımcıların yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Federasyonun aktardığı bilgilere göre, minikler kategorisinde yer alan sporcular yalnızca sıralama atışları yapacak. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde ise doğrudan eleme usulü müsabakalar uygulanacak.

Bölge elemelerinde kendi kategorilerinde dereceye giren ve başarılı olan okçular, ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak.

PUTA ATIŞLARI VE GELENEKSEL SPORLARIN ÖNEMİ

Geleneksel Türk okçuluğunun en önemli disiplinlerinden biri olan puta atışları, deriden yapılan özel hedeflere karşı gerçekleştiriliyor. Ulusal çapta 50 ilden binlerce sporcunun bölge elemelerine katılım sağlaması, geleneksel spor branşlarına yönelik ülke genelindeki ilginin istatistiksel bir yansıması olarak dikkat çekiyor.