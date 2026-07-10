Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, İstanbul'da vereceği konser öncesi özel uçağıyla Türkiye'ye geldi. Sözcü'nün aktardığına göre, genel havacılık terminaline iniş yapan sanatçıyı çok sayıda basın mensubu ve hayranı karşıladı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı terminal çıkışında, sanatçının korumalarından birinin gazetecileri uzaklaştırmak için sergilediği sert tavır gerginliğe neden oldu. Durumu fark eden Martin, korumasını eliyle sakinleştirerek olaya anında müdahale etti.

TÜRKÇE SELAM VERDİ

Korumasının müdahalesini engelleyen ünlü şarkıcı, kameralara gülümsemeye devam ederek Türkçe 'Merhaba' sözleriyle basını selamladı. Çocuklarıyla birlikte seyahat eden Martin, gazetecilerin soruları üzerine Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

'Burada olduğum için çok mutluyum. Nihayet geri döndük. Desteğiniz ve her şey için teşekkür ederim' diyen sanatçı, hayranlarına barış işareti yaparak alandan ayrıldı.

'NİHAYET GERİ DÖNDÜK' İFADESİNİN ARKA PLANI

Ricky Martin'in 'Nihayet geri döndük' şeklindeki vurgusu, sanatçının Türkiye'deki izleyicisiyle kurduğu uzun yıllara dayanan bağın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Geçmiş yıllarda da Türkiye'de geniş katılımlı konserler veren yıldız isim, Türk hayran kitlesiyle her zaman sıcak bir iletişim kurmasıyla biliniyor.

Havalimanındaki mütevazı ve yapıcı tutumuyla dikkat çeken sanatçı, kendisini bekleyen özel araçla konaklayacağı otele geçti. Şarkıcının korumasının sert tavrını engelleyen bu yaklaşımı, sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılarak kullanıcılardan takdir topladı.