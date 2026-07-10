Avrupa kıtasını etkisi altına alan sıcak hava dalgası, yönünü Türkiye'ye çeviriyor. Haziran ve temmuz aylarının ilk döneminde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonundan itibaren yurt genelinde artış göstermesi bekleniyor.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonu 3 ila 4 dereceyi bulacak. Meteorolojik tahminlere göre pazar günü İstanbul'da termometrelerin 32-33 derece seviyelerine çıkması öngörülüyor. Şehirde nem oranının düşük seyretmesi beklendiğinden, hissedilen sıcaklığın ölçülen değerin çok üzerine çıkmayacağı değerlendiriliyor. Aynı gün İzmir'de sıcaklığın 38 dereceye ulaşması beklenirken, başkent Ankara'da ise havanın 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

ASIL ARTIŞ HANGİ TARİHTE BEKLENİYOR?

Mevcut hava tahmin modelleri, Avrupa'daki kavurucu sıcakların Türkiye üzerindeki asıl etkisini önümüzdeki günlerde göstereceğine işaret ediyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, 17 Temmuz'dan itibaren yurt genelinde sıcaklıklar çok daha belirgin bir şekilde artacak. Temmuz ayının ikinci yarısında sıcaklık değerlerinin daha da yükselme ihtimali bulunuyor.

AŞIRI SICAKLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Sıcak hava dalgasının günlük yaşamı olumsuz etkileme potansiyeline karşı temel sağlık tedbirlerinin uygulanması gerekiyor. Özellikle 17 Temmuz sonrasında beklenen yüksek sıcaklıklarda, günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında kalınmaması tavsiye ediliyor. Vücut sıvı dengesini korumak için su tüketiminin artırılması, bu dönemi sağlıklı atlatmak adına büyük önem taşıyor.