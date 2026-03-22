Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıt altına alınmasına ilişkin önemli bir hatırlatma yaptı. Bakanlık, okul müdürlerinin bu etkinlikleri belirlenen sistem üzerinden eksiksiz şekilde girmesini zorunlu tuttu.

Bu süreç, özellikle Alanya’daki okul yöneticileri için kritik bir takvime işaret ediyor. Sürenin daralmasıyla birlikte veri girişlerinin zamanında tamamlanması gerekiyor.

VERİ GİRİŞİ İÇİN SON TARİH 31 MART

11 Şubat 2026 tarihinde başlayan veri giriş süreci, 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı sonrası süreç hız kazanırken, okul müdürlerinin işlemleri tamamlaması için sınırlı süre kaldı.

HER HAFTA İÇİN AYRI FORM DOLDURULACAK

Uygulama kapsamında okul yöneticilerinin, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetleri 4 haftalık periyotlar halinde sisteme girmesi gerekiyor. Her hafta için ayrı hazırlanan değerlendirme formlarının eksiksiz şekilde doldurulması isteniyor.

HANGİ OKULLARI KAPSIYOR?

Zorunlu veri girişi uygulaması;

• İlkokullar

• Ortaokullar

• Müzik İlkokul ve Ortaokulları

• Spor Ortaokulları

• Yatılı Bölge Ortaokulları (YBO)

gibi birçok eğitim kurumunu kapsıyor.

ALANYA’DA OKULLARA SÜRE UYARISI

Alanya’daki okullar başta olmak üzere Antalya genelinde tüm ilgili kurum yöneticilerinin veri girişlerini zamanında tamamlaması gerekiyor. Bakanlık, eksik veya geciken girişlerin sistemsel sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle son günlere kalınması halinde yoğunluk yaşanabileceği, bu nedenle işlemlerin erkenden tamamlanmasının önemli olduğu vurgulanıyor.