Alanya’da 22 Mart Pazar günü hava durumu, hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler için belirleyici olacak. Gün boyunca aralıklarla görülecek bulutlanmanın ardından özellikle öğleden sonra sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIK 19 DERECEYE KADAR ÇIKIYOR

İlçede gündüz hava sıcaklığı 19°C, gece saatlerinde ise 14°C seviyesinde olacak. Nem oranının %60-65 aralığında seyretmesi bekleniyor. Hafif esen rüzgarla birlikte hava zaman zaman daha serin hissedilebilir.

YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Alanya hava durumu bugün verilerine göre sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öne çıkarken, öğle saatlerinden sonra sağanak yağış geçişleri görülecek. Yağışların kısa süreli ancak yer yer etkili olması bekleniyor.

DIŞARI ÇIKACAKLARA UYARI

Hafta sonu olması nedeniyle sahil ve açık alanlarda vakit geçirmek isteyenlerin ani yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Özellikle öğleden sonra şemsiye veya yağmurluk bulundurmak günlük planların aksamaması açısından önem taşıyor.

GÜNLÜK YAŞAMA ETKİ EDEBİLİR

Yağışın etkili olduğu saatlerde şehir içi trafikte kısa süreli yoğunluk ve yer yer su birikintileri oluşabilir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olması, yayaların ise kaygan zeminlere karşı tedbirli hareket etmesi öneriliyor.