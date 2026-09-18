Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2026 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimi kapsamındaki ikinci atama sonuçlarını duyurdu. Ataması yapılmayan veya mazereti sonradan oluşan öğretmenleri ilgilendiren sonuçlar, bakanlığın resmi sistemi üzerinden erişime açıldı.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz tatili döneminde yer değişikliği gerçekleşmeyen personelin yanı sıra iki farklı grup daha bu atama sürecinden yararlandı. Mazereti yaz döneminden sonra ortaya çıkanlar ile 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sözleşmeli statüden kadroya geçen öğretmenlerin yer değiştirme talepleri de bu aşamada değerlendirilerek karara bağlandı.

SONUÇLARA NEREDEN BAKILACAK?

Atama sonuçları MEB'in resmi internet sitesi olan "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edildi. Açıklamada, ataması gerçekleşen eğitim çalışanları için tebligat ve eski görev yerlerinden ilişik kesme işlemlerinin de resmen başladığı aktarıldı.