Milli okçu Mete Gazoz, 2028

Los Angeles Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında hem bireysel hem de takım kategorisinde madalya kazanmayı planlıyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, Tokyo ve Paris olimpiyatlarında elde ettiği başarıları bir adım ileri taşımak isteyen şampiyon sporcu, Los Angeles için çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'nin uluslararası okçuluk sezonu, Meksika'da düzenlenen 2026

Okçuluk Dünya Kupası Finalleri ile tamamlandı. Bu sezonu değerlendiren Gazoz, kazandığı 7 Dünya Kupası madalyasının yanı sıra Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda milli takımın sergilediği performansın altını çizdi. Tokyo 2020'de bireysel, Paris 2024'te ise takım olarak podyuma çıktığını hatırlatan sporcu, 2028 yılında her iki başarıyı aynı anda elde etmek istediğini bildirdi.

2027 DÜNYA ŞAMPİYONASI NEDEN ÖNEMLİ?

Olimpiyat oyunlarına katılım süreci, 2027 yılında düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile resmi olarak başlayacak. Sporcuların doğrudan olimpiyat kotası alabilmesi için bu organizasyonda elde edecekleri altın madalyalar kritik bir eşik oluşturuyor. Gazoz, kısa vadeli ilk hedefinin dünya şampiyonu unvanıyla bu kotayı garantilemek olduğunu ifade etti. Erkek Milli Takımı'nın da aynı organizasyonda dünya şampiyonluğuna ulaşarak Paris'te eksik kalan hedeflerini tamamlamayı planladığını aktardı.

İSPANYA'DAKİ 6 PUANLIK ATIŞIN SIRRI NE?

Dünya Kupası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 4. ayağında çok konuşulan 6 puanlık son ok atışına da değinen milli okçu, olayın teknik detaylarını paylaştı. Atış sırasında aniden başlayan sert rüzgarın okun yönünü değiştirdiğini belirten Gazoz, bu şanssızlığı rakiplerine karşı psikolojik bir avantaja dönüştürdüğünü söyledi. Rakiplerinin tepkilerini izlediğini bilen sporcu, bu durumu ihtiyacı olan skoru isteyerek vurmuş gibi göstererek bir mesaj verdiğini sözlerine ekledi.