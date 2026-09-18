KİLİS’te beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada 55 yaşındaki Ahmet Zafer Aytekin yaşamını yitirdi, motosiklette yolcu olarak bulunan A.A. ağır yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Kilis kara yolu üzerindeki sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin’in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Motosiklette yolcu olarak bulunan A.A. ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
MİKSER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Aytekin’in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Beton mikserinin sürücüsü T.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.