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Beton mikserinin sürücüsü T.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan A.A. ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Zafer Aytekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Gaziantep-Kilis kara yolu üzerindeki sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin’in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

KİLİS’te beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada 55 yaşındaki Ahmet Zafer Aytekin yaşamını yitirdi, motosiklette yolcu olarak bulunan A.A. ağır yaralandı.

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