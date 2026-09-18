AVCILAR’da bir güzellik salonuna cep telefonunu şarj etmek için girdiği belirtilen U.K. (30), iş yerinde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELEFONUNU ŞARJ ETME BAHANESİYLE SALONA GİRDİ

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi’ndeki bir güzellik salonunda meydana geldi.

İddiaya göre U.K., cep telefonunu şarj etmek istediğini söyleyerek iş yerine girdi. Bir süre salonda kalan şüphelinin, burada bulunan 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu ve daha sonra telefon numarasını vermeye çalıştığı öne sürüldü.

YAKINLARI GELİNCE KAVGA ÇIKTI

Durumun fark edilmesinin ardından kız çocuğunun yakınları güzellik salonuna gelerek U.K.’ye müdahale etti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler U.K.’yi gözaltına alırken, çocuk ve ailesi şüpheliden şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anlarının güzellik salonunun güvenlik kamerasına yansıdığı belirtilirken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.