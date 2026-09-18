Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, takımın son antrenmanı sırasında dizine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre, oyuncunun sağlık durumu hakkında detaylı tıbbi inceleme yapıldı.

MR SONUCUNDA MENİSKÜS YIRTIĞI

Kulübün sağlık bilgilendirmesinde, 27 yaşındaki sağ bekin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesine girdiği aktarıldı. Yapılan tetkikler sonucunda Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiği ve sağlık ekibi tarafından tedavi sürecine derhal başlandığı duyuruldu.

SAHALARA DÖNÜŞ SÜRESİ VE SEZON İSTATİSTİĞİ

Tedavisine başlanan milli futbolcunun yeşil sahalardan 4 ile 6 hafta arasında uzak kalacağı öngörülüyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam altı karşılaşmaya çıkan Müldür, sahada kaldığı 282 dakika boyunca takımına katkı sağlamıştı. Yaşanan bu sakatlığın ardından oyuncunun rehabilitasyon süreci kulüp doktorları tarafından yürütülecek.