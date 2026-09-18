Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmaları ve pazar koşullarını mercek altına aldı. Bakanlık açıklamasına göre, Ordu ve Giresun'da faaliyet gösteren ticaret borsalarındaki işlemleri denetlemek üzere bölgeye müfettişler görevlendirildi.

Üreticilerin haklarının korunması ve tüketicilerin uygun fiyatlı ürüne erişiminin güvence altına alınması hedefleniyor. Resmi inceleme kapsamına fındık ticaretinin yoğun olduğu Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsaları alındı.

HANGİ DURUMLARDA CEZA KESİLECEK?

Sahada çalışmalarına başlayan müfettişler, piyasada suni darlık yaratan veya serbest rekabet ortamını bozan uygulamaları tespit etmeye odaklanıyor. İncelemeler sonucunda piyasa dengesini bozan veya tüketicinin ürüne ulaşmasını engelleyici faaliyetleri bulunan kişi ve kurumlara ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacak.

DENETİMLERİN PİYASAYA ETKİSİ NE OLACAK?

Türkiye'nin dünya ihracatında lider olduğu fındık pazarında, özellikle hasat dönemlerinde oluşan fiyat politikaları kamuoyunda sıkça tartışma konusu oluyor. Bakanlığın başlattığı bu süreç, üretim maliyetlerinin karşılanması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi adına piyasadaki olası manipülasyonların önüne geçilmesinde önleyici bir adım işlevi görüyor.