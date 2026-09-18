TRENDYOL Süper Lig’de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Tümosan Konyaspor’u konuk edecek. İki takım da haftaya galibiyetle girerken, İstanbul’daki mücadelede 3 puan için sahaya çıkacak.

Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği deplasmanında geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı kazanmayı başardı. İstanbul temsilcisi, Konyaspor karşısında da galibiyet elde ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

KONYASPOR MORALLİ GELİYOR

Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişatına son verdi. Yeşil-beyazlı ekip, Rajmund Toth’un kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından da 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki Süper Lig 6. hafta karşılaşması 18 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.