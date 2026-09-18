Alanya’da seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklette çıkan yangın paniğe neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde şehir merkezi yönüne ilerleyen araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeyken alev aldı. Araçta bulunan sürücü çocuk ile arkadaşı, yangını fark ederek motosikletten uzaklaştı ve olaydan yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, üç tekerlekli elektrikli motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tedbir amacıyla hastaneye götürülen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yanan aracın yoldan kaldırılmasının ardından bölgede aksayan trafik yeniden normale döndü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yangının elektrik sistemi, batarya veya başka bir parçadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin olay özelinde kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Elektrikli ulaşım araçlarında kullanılan bataryalar yüksek miktarda enerji depolarken, uzman kuruluşlar aşırı ısınma, fiziksel hasar, uygun olmayan şarj ekipmanı veya bataryadaki arızaların bazı durumlarda yangın riskine yol açabileceğine işaret ediyor. İstanbul İtfaiyesi de lityum-iyon bataryaların doğru kullanılmadığında aşırı ısınabileceği, yangına neden olabileceği veya patlama riski oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

BATARYADAKİ BU BELİRTİLERE DİKKAT

İtfaiyenin güvenlik tavsiyelerine göre bataryada olağan dışı ısınma, koku, renk veya şekil değişikliği, sıvı sızıntısı ya da alışılmadık sesler fark edilmesi halinde cihazın kullanımına devam edilmemesi gerekiyor. Üreticinin önerdiği şarj cihazı ve adaptörün kullanılması, bataryanın doğrudan güneş altında bırakılmaması ve yanıcı maddelerden uzakta tutulması da temel önlemler arasında yer alıyor. Böyle bir durumda güvenli mesafeye geçilerek 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım istenmesi öneriliyor.

ALANYA'DA DAHA ÖNCE DE BENZER YANGIN YAŞANDI

Alanya’da elektrikli motosikletlerin alev aldığı benzer olaylar daha önce de kayıtlara geçti. Ocak 2024’te İncekum Mahallesi’nde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet belirlenemeyen nedenle yanmış, sürücünün aracı durdurmasının ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale gelmişti. Bu olay, elektrikli ulaşım araçlarında periyodik bakım ve batarya kontrollerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

LİTYUM BATARYA YANGINLARI İÇİN ÖZEL EĞİTİMLER

Elektrikli araç ve batarya yangınları, itfaiye teşkilatlarının da özel eğitim başlıklarından biri haline geldi. Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda 2025 yılında düzenlenen eğitim programına Antalya dahil farklı illerden itfaiye personeli katılırken, programda lityum-iyon batarya yangınlarının nedenleri, riskleri ve müdahale yöntemleri ele alındı. Antalya’da daha önce düzenlenen bir başka çalıştayda da elektrikli araçlar ve lityum-iyon batarya sistemlerindeki yangın güvenliği değerlendirilmişti.

ARIZA BELİRTİSİNDE KULLANIMA DEVAM EDİLMEMELİ

Yangın güvenliği konusunda yayımlanan resmi tavsiyeler, elektrikli motosiklet ve scooter kullanıcılarının özellikle batarya ve şarj sistemindeki olağan dışı belirtileri önemsemesi gerektiğini gösteriyor. Bataryanın aşırı ısınması veya fiziksel olarak değişime uğraması halinde aracın kullanılmaya devam edilmemesi, güvenli bir noktada bırakılması ve yangın riski varsa profesyonel ekiplerden yardım istenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki olayda yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi ise yapılacak teknik incelemeye bağlı olacak.