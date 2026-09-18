Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye finansal piyasalarındaki gelişmeleri yakından izlediğini duyurarak, Kasım 2026

Endeks İncelemesi öncesinde somut adımlar atılmaması halinde bir istişare süreci başlatabileceğini bildirdi.

Bloomberg'in sorularını yazılı olarak yanıtlayan kurum, uluslararası yatırımcıların Türkiye pazarından beklentilerini aktardı. MSCI açıklamasına göre, yabancı yatırımcılar özellikle nihai faydalanıcı sahipliğinin zamanında açıklanmasını ve koordineli işlem davranışlarına karşı daha sıkı denetim mekanizmaları kurulmasını talep ediyor. Ayrıca, fiili dolaşım oranlarında yapısal bozulma görülen menkul kıymetlerin tespiti için şeffaf ve kurallara dayalı bir sistemin hayata geçirilmesi bekleniyor.

YATIRIMCILARDAN YAPAY ŞİŞİRME TEPKİSİ

Kurumsal yatırımcıların endişeleri arasında, küçük ölçekli halka açık şirketlerle bağlantılı fonların işlemleri öne çıkıyor. Bu fonların portföylerindeki varlıklar üzerinden gerçekleştirilen olası koordineli işlemlerin, fiili dolaşım oranı tahminlerini yapay olarak artırdığına dair tekrar eden örnekler MSCI'ın dikkat çektiği temel sorunlar arasında yer alıyor.

İSTİŞARE SÜRECİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası piyasalarda endeks sağlayıcıların başlattığı istişare süreçleri, genellikle ilgili ülkenin endeks sınıflandırmasında yaşanabilecek olası değişikliklerin ön habercisi olarak değerlendiriliyor. Kasım ayına kadar beklenen güvenilir ve somut ilerlemenin sağlanamaması durumunda devreye girebilecek bu süreç, Türkiye menkul kıymetlerinin küresel fon portföylerindeki ağırlığını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.