Antalya Büyükşehir Belediyesi eylül ayı devam meclisi, Mithat Aras başkanlığında toplandı. Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu doğrultusunda okul servis ücretleri ile üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı tutarları karara bağlandı.

Mecliste alınan karara göre, servisçi esnafının yüzde 60 oranındaki zam talebine karşılık ücretlerde yüzde 37 oranında artışa gidildi. Devlet okullarında 0-3 kilometre arası en kısa mesafe ücreti 3 bin 700 TL olarak belirlenirken, 3-6 kilometre arası 3 bin 800 TL, 6-9 kilometre arası 4 bin TL ve 9-13 kilometre arası 4 bin 100 TL'ye yükseldi. 13 kilometreyi aşan mesafeler için ise kilometre başına günlük 28 TL ilave ücret alınması kararlaştırıldı.

ÖZEL OKULLARDA YENİ TARİFE VE İNDİRİMLER

Özel eğitim kurumlarında 0-3 kilometre servis ücreti 5 bin 100 TL'ye, 12-15 kilometre arası ise 6 bin TL'ye çıktı. Aileler, belirlenen yeni tarifeyi eylül ve mayıs ayları arasında dokuz eşit taksitle ödeyebilecek. Ayrıca aynı servisi kullanan kardeşler için yüzde 5, gazi ve şehit çocukları için ise yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Araçlarda görev yapacak rehber personel ücreti de 1.350 TL olarak sabitlendi.

ÜNİVERSİTE BURSLARI 20 BİN TL OLDU

Meclis gündeminin bir diğer önemli maddesi olan yükseköğretim burslarında ise yüzde 100 oranında artış yapıldı. Geçtiğimiz eğitim döneminde 10 bin TL olan destek ödemesi, artan eğitim maliyetleri gerekçe gösterilerek 20 bin TL'ye çıkarıldı. Komisyon raporunda aktarıldığına göre, bu destekten Antalya sınırları içinde ikamet eden ve sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aktif üniversite öğrencileri yararlanabilecek.

RAYLI SİSTEM İÇİN BORÇLANMA YETKİSİ

Toplantıda ayrıca Konyaaltı-Varsak hattını kapsayan 4. Etap Raylı Sistem Projesi için belediye yönetimine borçlanma yetkisi verildi. Uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmelerin önünü açan bu karar meclisten oy birliğiyle geçti. Öte yandan oturumda, kalp krizi geçiren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Zafer Tan için geçmiş olsun dilekleri paylaşılarak, sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu.