AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 7-13 Eylül dönemini kapsayan hava trafik istatistikleri açıklandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından paylaşılan EUROCONTROL European Aviation Overview raporuna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları sıralamasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama 1413 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti. İstanbul’un Avrupa’nın önemli havacılık merkezlerini geride bırakarak zirvedeki yerini koruması dikkat çekti.

TÜRKİYE AVRUPA’DA 6’NCI SIRADA

Rapora göre 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye’deki havalimanlarında iniş ve kalkışlar dahil günlük ortalama 4 bin 191 uçuş gerçekleştirildi.

Bu rakamla Türkiye, Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6’ncı sırada yer aldı. Türkiye’deki günlük uçuş sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 2 azaldığı, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla ise yüzde 2 arttığı belirtildi.

THY AVRUPA’DA İKİNCİ

Türk hava yolu şirketleri de Avrupa sıralamasında üst sıralarda yer aldı. Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 1831 uçuşla Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında 2’nci sıraya yerleşti.

Pegasus Hava Yolları ise günlük ortalama 703 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10 hava yolu şirketi arasında 10’uncu sırada yer aldı.

ANTALYA HAVALİMANI DA İLK 10’DA

Türkiye’den Avrupa’nın en yoğun havalimanları listesine giren bir diğer merkez Antalya Havalimanı oldu. Antalya Havalimanı, günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa sıralamasında 10’uncu basamakta yer aldı.

Böylece İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak zirvede yer alırken, Antalya Havalimanı da ilk 10 içerisindeki konumuyla Türkiye’nin hava trafiğindeki ağırlığını ortaya koydu.