Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için tüm üniversitelere yeni bir talimat gönderdi. YÖK Başkanı Erol Özvar imzası taşıyan resmi yazıda, yeni akademik yılın açılış törenlerinde ve ilk derslerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı "Terörsüz Türkiye" hedefinin işlenmesi gerektiği bildirildi.

YÖK'ün açıklamasında, Türkiye'nin milli birlik ve toplumsal bütünleşme açısından kritik bir süreçten geçtiği hatırlatıldı. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının sahip olduğu akademik birikim ve araştırma kapasitesiyle sürece aktif destek vermesi talep edildi.

ÇOK YÖNLÜ AKADEMİK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Gönderilen yazıda üniversitelerden sadece ilk dersle yetinmemeleri istendi. "Terörsüz Türkiye" vizyonunun siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alınması gerektiği aktarıldı. Bu amaçla yıl boyunca çeşitli paneller, konferanslar ve çalıştaylar düzenlenerek konunun farklı disiplinlerin penceresinden incelenmesi gerektiği vurgulandı.

İLK DERS GELENEĞİNDE MERKEZİ TEMA DÖNEMİ

Türkiye'deki üniversitelerde akademik yılın açılışını temsil eden "ilk ders" etkinlikleri, genellikle kurumların kendi belirledikleri bilimsel veya toplumsal bir vizyon çerçevesinde işleniyor. YÖK'ün bu adımıyla, ülke genelindeki tüm kampüslerde eş zamanlı olarak güvenlik ve toplumsal huzur temasının merkeze alındığı ortak bir akademik farkındalık süreci başlatılmış olacak.