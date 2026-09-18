Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bu yıl ilk kez organize edilen EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin, Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Etihad Arena'da oynanan çekişmeli mücadeleyi sarı-lacivertli temsilcimiz 92-90'lık skorla kaybetti.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Tarfin'in kupa umutları sona erdi. Temsilcimiz, turnuvadaki yoluna üçüncülük maçıyla devam edecek.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli ekip, üçüncülük mücadelesinde Dubai Basketbol ile Real Madrid arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin kaybedeniyle parkeye çıkacak. Karşılaşma yarın Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

TURNUVANIN FORMATI VE KATILIMCILAR

Basketbol tarihinde ilk kez hayata geçirilen EuroLeague Süper Kupa, özel bir katılımcı listesiyle dikkat çekiyor. Organizasyonda Avrupa Ligi'nin son iki yılki şampiyonları olan Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos'un yanı sıra, geçen sezonun finalisti Real Madrid ile ev sahibi statüsündeki Dubai Basketbol yer alıyor.