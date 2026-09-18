Antalya’da, Alanya’yı da kapsayan 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci servis ücretleri için yeni tarife hazırlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen düzenlemeye göre devlet okullarındaki en kısa mesafe servis bedeli aylık 3 bin 700 TL’ye çıkacak. Tarifenin yürürlüğe girmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayı bekleniyor.

EN KISA MESAFE 3 BİN 700 TL OLACAK

Komisyonda kabul edilen tarifeye göre devlet okullarında 0-3 kilometre arasındaki aylık servis ücreti 3 bin 700 TL, 3-6 kilometre için 3 bin 800 TL olarak belirlendi. 6-9 kilometrede aylık ücret 4 bin TL, 9-13 kilometrede ise 4 bin 100 TL olacak. 13 kilometrenin üzerindeki güzergâhlarda her ilave kilometre için günlük 28 TL eklenecek.

Yeni rakamlar geçen eğitim dönemindeki tarifeyle karşılaştırıldığında artış daha net görülüyor. 2025-2026 döneminde devlet okullarında 0-3 kilometre için aylık 2 bin 700 TL, 3-6 kilometre için 2 bin 800 TL, 6-9 kilometre için 2 bin 900 TL ve 9-13 kilometre için 3 bin TL uygulanıyordu. 13 kilometreyi aşan mesafelerde kilometre başına günlük ek ücret 21 TL idi.

ÖZEL OKULLARDA BAŞLANGIÇ ÜCRETİ 5 BİN 100 TL

Özel okullardaki servis tarifesi de yeniden düzenlendi. Yeni dönemde 0-3 kilometre arasındaki başlangıç ücretinin aylık 5 bin 100 TL olması öngörülüyor. Geçen dönem aynı mesafe için 3 bin 800 TL uygulanıyordu.

Servis ücretlerinin eylül-mayıs dönemini kapsayacak şekilde 9 eşit taksitle ödenmesi planlanıyor. Tarifede şehit ve gazi çocukları için yüzde 50, aynı servisten yararlanan kardeşler için ise yüzde 5 indirim bulunuyor. Rehber personel ücreti de aylık 1.350 TL olarak belirlendi.

ESNAFIN TALEBİ DAHA YÜKSEKTİ

Antalya basınında yer alan bilgilere göre servisçi esnafı, akaryakıt, bakım, lastik, yedek parça, sigorta ve personel maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek daha yüksek oranda zam talep etti. Plan ve Bütçe Komisyonu ise yeni tarifeyi yaklaşık yüzde 37'lik artış üzerinden şekillendirdi.

SON SÖZ BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE

Komisyondan geçen rakamlar henüz uygulamaya giren kesin tarife niteliğinde değil. Yeni ücretlerin resmen yürürlüğe girebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından görüşülerek onaylanması gerekiyor. Meclis sürecinin tamamlanmasıyla Alanya dahil Antalya genelindeki öğrenci servislerinde uygulanacak 2026-2027 tarifesi kesinleşecek.