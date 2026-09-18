Antalya Büyükşehir Belediyesi, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik eğitim desteğini 2026-2027 eğitim öğretim yılı için artırma kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Eylül 2026 tarihli Eylül ayı toplantısında gündeme gelen düzenlemeye göre, sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen üniversite öğrencilerine öğrenci başına toplam 20 bin TL eğitim desteği sağlanacak.

EĞİTİM DESTEĞİ 20 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Türkiye genelindeki fiyat artışlarının yükseköğretim öğrencilerinin eğitim giderleri üzerindeki etkisine işaret edildi. Bu kapsamda eğitimine devam etmekte zorlanan öğrencilere katkı sağlanması amacıyla yıllık destek tutarının 20 bin TL olarak uygulanması uygun görüldü. Geçen yıl 10 bin TL olarak verilen desteğin böylece iki katına çıkarılması planlandı.

Yeni dönemde 20 bin TL'lik yardımın tek seferde değil, eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinde iki taksit halinde ödenmesi öngörülüyor. Düzenleme Antalya'da yaşayan, yurt içindeki üniversitelerde aktif öğrenci kaydı bulunan ve belediyenin yapacağı sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencileri kapsayacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINACAK

Öğrencilerin başvuru takvimi ve ayrıntılı koşullar için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor. Başvuruların önümüzdeki günlerde belediyenin internet sitesi üzerinden alınması beklenirken, başvuru sonrasında öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarının değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu nedenle yalnızca başvuru yapılması destekten yararlanmak için yeterli olmayacak; nihai değerlendirmede ihtiyaç sahipliği esas alınacak.

Belediyenin daha önceki eğitim desteği uygulamalarında da internet üzerinden başvuru ve sosyal inceleme modeli kullanılmıştı. Örneğin 2024-2025 eğitim öğretim döneminde destek tutarı toplam 10 bin TL olarak belirlenmiş, ödemeler iki dönem halinde yapılmıştı. O dönemde Antalya'da ikamet şartı aranırken açık ve uzaktan öğretim öğrencilerinin başvuruları kapsam dışında tutulmuştu. 2026-2027 döneminin kesin başvuru şartları ve istenecek belgeler ise belediyenin yayımlayacağı güncel başvuru duyurusuyla netleşecek.

ÖĞRENCİLER BELGELERİNİ HAZIR TUTMALI

Başvuru yapmayı planlayan öğrencilerin belediyenin açıklayacağı şartları dikkatle incelemesi önem taşıyor. Öğrencilik ve ikamet bilgilerinin doğrulanması ile sosyal inceleme süreci, benzer belediye desteklerinde başvurunun temel aşamalarını oluşturuyor. Ancak yeni dönem için hangi belgelerin isteneceği henüz kesinleşmediğinden, geçmiş yıllardaki şartların 2026-2027 dönemi için aynen geçerli olacağı varsayılmamalı.

ARTAN EĞİTİM VE BARINMA GİDERLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Eğitim desteğinin artırılması, Antalya'da öğrencilerin özellikle barınma ve günlük yaşam giderlerinin yükseldiği bir döneme denk geldi. Kentte üniversite çevrelerindeki kiralık konut fiyatları son yıllarda öğrencilerin bütçesini zorlayan başlıklardan biri haline gelirken; ulaşım, beslenme, kırtasiye ve eğitim materyalleri de öğrencilerin düzenli giderleri arasında yer alıyor. Yerel yönetimlerin nakdi eğitim destekleri bu nedenle öğrencilerin bütün giderlerini karşılayan bir burs olmaktan çok, eğitim sürecindeki mali yükün bir bölümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

BELEDİYELERDE FARKLI DESTEK MODELLERİ UYGULANIYOR

Üniversite öğrencilerine yönelik yerel yönetim destekleri Antalya ile sınırlı değil. Türkiye'nin farklı belediyelerinde ikamet, ihtiyaç durumu, üniversiteye ilk kez yerleşme veya başarı sıralaması gibi farklı ölçütlere dayanan eğitim yardımları uygulanıyor. Bazı belediyeler ödemeyi tek seferde yaparken bazıları eğitim yılına yayılan taksit modelini tercih ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni düzenlemesinde ise ihtiyaç sahipliğinin sosyal incelemeyle belirlenmesi ve toplam 20 bin TL'nin iki eğitim döneminde ödenmesi esas alınıyor.

İLK ÖDEMELERİN KASIM AYINDA YAPILMASI BEKLENİYOR

Başvuruların tamamlanmasının ardından belediye tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. İlk ödemelerin kasım ayı civarında yapılması bekleniyor. Öğrencilerin başvuru tarihi, gerekli belgeler, kesin uygunluk koşulları ve ödeme takvimi konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi ile belediyenin resmi duyuru kanallarını takip etmesi gerekiyor.