8 Mayıs On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye 5 milyon 87 bin TL’ye yükseldi.

On Numara oyununun 8 Mayıs 2026 tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi ve cuma günleri yapılan çekilişlerde bu hafta da büyük ikramiye sahibini bulamadı. 10 bilen talihli çıkmayınca devreden ödül 5 milyon 87 bin 710 TL seviyesine yükseldi.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

8 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişte kazandıran rakamlar şu şekilde açıklandı:

6 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 24 - 27 - 29 - 31 - 40 - 42 - 50 - 53 - 59 - 61 - 62 - 63 - 71 - 72 - 74 - 77

8 Mayıs On Numara sonuçları sonrası büyük ödülün yeniden devretmesi dikkat çekti. Özellikle yüksek ikramiye nedeniyle gelecek çekilişe ilginin artması bekleniyor.

HANGİ İKRAMİYEYE NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sonuçlara göre dağıtılan ödüller şöyle oldu:

9 bilen: 36 kişi – 24.303,15 TL

8 bilen: 530 kişi – 2.063,45 TL

7 bilen: 5.513 kişi – 376,90 TL

6 bilen: 34.259 kişi – 63,80 TL

0 bilen: 56.628 kişi – 54,05 TL

Özellikle “0 bilen” kategorisinde verilen ikramiye yine dikkat çekti. On Numara oyununda hiçbir sayıyı tutturamayan oyuncular da belirli bir ödeme alabiliyor.

4 MAYIS ÇEKİLİŞİNDE DE DEVRETMİŞTİ

4 Mayıs 2026 tarihinde yapılan önceki çekilişte de büyük ikramiye çıkmamıştı. O çekilişte açıklanan rakamlar şu şekildeydi:

1 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 32 - 33 - 46 - 48 - 52 - 58 - 59 - 60 - 65 - 69 - 72 - 79

4 Mayıs çekilişinde devreden ikramiye tutarı 3 milyon 445 bin 479 TL olarak açıklanmıştı.

9 bilen: 20 kişi – 31.159,75 TL

8 bilen: 358 kişi – 2.175,95 TL

7 bilen: 3.732 kişi – 396,55 TL

6 bilen: 23.049 kişi – 67,55 TL

Büyük ödülün üst üste devretmesiyle birlikte gelecek hafta yapılacak On Numara büyük ikramiye çekilişi için heyecan yükseldi.