Antalya’da bahar ortasında beklenmeyen hava değişimi yaşandı. Akseki, Korkuteli, Kaş ve Konyaaltı’nın yüksek kesimlerinde kar ve dolu etkili oldu.

Antalya’da Mayıs ayında kar yağışı şaşkınlık yarattı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan soğuk hava dalgası, kısa sürede bazı noktaları beyaza bürüdü. Sahilde yaz havası yaşanırken, dağlık alanlarda kış geri döndü.

MAYIS ORTASINDA KIŞ GERİ GELDİ

Kar yağışı, özellikle Akseki-Konya kara yolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkisini gösterdi. Yağışın kısa sürede yoğunlaşması üzerine Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yolun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Yoldan geçen sürücüler, Mayıs ayında karla karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Görüş mesafesi yer yer düştü.

SAHİLDEN 45 DAKİKA UZAKLIKTA KAR

Konyaaltı ilçesine bağlı Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde de kar yağışı görüldü. Sahile yaklaşık 45 dakika mesafedeki bölgede yağan kar, Antalya’da aynı gün içinde iki mevsimin yaşandığını bir kez daha gösterdi.

Kayak merkezine çıkan vatandaşlar, Mayıs ayında karla karşılaşmanın nadir yaşandığını söyledi.

KORKUTELİ VE KAŞ’TA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Korkuteli ilçesinde özellikle Taşkesiği bölgesi başta olmak üzere yüksek mahallelerde kar ve dolu etkili oldu. Kısa süreli yağışın ardından yer yer beyaz örtü oluştu.

Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde de benzer şekilde kar yağışı görüldü. Bölge halkı, Mayıs ayında bu tür hava olaylarının nadir de olsa yaşandığını ifade etti.

HAVA DALGALANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlara göre, Antalya’da görülen bu durum yüksek kesimlerde ani sıcaklık düşüşü ve atmosferdeki dengesizlikten kaynaklanıyor. Sahil kesimlerinde bahar havası devam ederken, rakımı yüksek bölgelerde kış şartları etkili olabiliyor.

Özellikle Antalya’da Mayıs ayında kar yağışı neden olur sorusu bu olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Meteorolojik verilere göre bu tür geçiş dönemlerinde ani hava değişimleri olağan kabul ediliyor.

Vatandaşlara, yüksek kesimlere çıkarken hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarı yapıldı.