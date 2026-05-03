ORDU'NUN Ünye ilçesi hafta sonu siyaset, diplomasi ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getiren görkemli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve KGK Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu’nun da katıldığı törende, eski Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’ın kardeşi Oğuzhan Kıran ile Seda Kalaycı dünyaevine girdi.

Ünye’de düzenlenen düğün törenine Türkiye’nin dört bir yanından binlerce davetli katıldı. Düğün, hem protokol hem de iş ve medya dünyasından seçkin isimlerin bir araya geldiği önemli bir buluşmaya sahne oldu. Katılımcılar, Yavuz Selim Kıran’ın güçlü ilişkileri ve sevilen kişiliğinin bu yoğun ilgide etkili olduğunu ifade ettiler.

DİM'DEN TEBRİK MESAJI

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, düğün sonrası yaptığı değerlendirmede genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, aileyi tebrik etti. Dim, Ünye’de böylesine geniş katılımlı ve coşkulu bir organizasyona tanıklık etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. (Gülser YİĞİT)