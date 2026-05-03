Zafer Partisi Ankara İl Kongresi’ne katılım sağlayan Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu ve teşkilat mensupları, görevi devralmalarının ardından ilk ziyaretlerini Anıtkabir’e gerçekleştirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.

ÖZDAĞ’DAN SERT MESAJLAR: "GENÇLİK KUŞATMA ALTINDA"

Genel Başkan Ümit Özdağ, Ankara İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada; terörle mücadele, yeniden gündeme getirilen çözüm süreci tartışmaları, uyuşturucu, sanal bahis ve organize suç yapılanmaları hakkında dikkat çeken mesajlar verdi. Özdağ, uyuşturucu ve sanal bahis ağlarının milli güvenlik tehdidi haline geldiğini vurgularken “narko-terör” kavramına dikkat çekti ve Türkiye’nin gençliğinin büyük bir kuşatma altında olduğunu ifade etti.

TÜRKÖĞLU: "CUMHURİYET DEĞERLERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu yaptığı açıklamada; hayatımızın her alanında rehber edindikleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda kararlılıklarını yinelediklerini belirterek şunları söyledi: "Türk Milleti’nin birliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet değerleri bizim için kırmızı çizgidir. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanlığı olarak Ankara İl Kongremize katılım sağladık. Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşmalarda; terörle mücadele, sözde çözüm süreci girişimleri, uyuşturucu çeteleri, sanal bahis ağları ve gençliği hedef alan narko-terör yapılanmaları hakkında çok önemli uyarılar yapılmıştır."

"TÜRK GENÇLİĞİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Türkiye’nin sadece ekonomik değil, ahlaki ve sosyal açıdan da tehdit altında olduğunu vurgulayan Türkoğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Özellikle uyuşturucu ve sanal bahis bataklığı genç nesilleri hedef almakta, Türk aile yapısını zayıflatmaktadır. Türk gençliği sahipsiz değildir. Göreve gelir gelmez ilk ziyaretimizi Atamızın manevi huzuruna gerçekleştirdik. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın merkezinde Atatürk ilke ve inkılapları, Türk milletinin fayda ve çıkarları vardır."

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ VURGUSU

3 Mayıs Türkçülük Günü vesilesiyle ideolojik duruşlarının altını çizen Türkoğlu: "Türkçülük, bir ayrışma değil Türk milletinin birliğini, bağımsızlığını, milli şuurunu ve vatan sevgisini esas alan bir fikir mücadelesidir. Türkçülük; Türk milletini yükseltme idealidir. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine bağlı, üniter yapıyı savunan, Türk milletinin geleceğini her şeyin üstünde gören anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene!" ifadelerini kullandı.