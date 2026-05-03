Antalya Muratpaşa Eski Sanayi Sitesi’nde çıkan işyeri yangını kısa sürede söndürüldü, çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

YANGIN ESKİ SANAYİ SİTESİ’NDE ÇIKTI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Eski Sanayi Sitesi’nde mobilya malzemelerinin depolandığı işyerinde yangın çıktı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

İş yerinden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahale kısa sürede yapılırken, ekipler içeride biriken dumanı tahliye ederek alevlerin yayılmasını engelledi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde Antalya Muratpaşa işyeri yangını büyümeden kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

ÇALIŞANLARIN DURUMU İYİ

Olay sırasında işyerinde bulunan çalışanlar, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan ilk incelemede herhangi bir yaralanma ya da hayati risk bulunmadığı belirlendi.

İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Yangın sonrası işyerinde maddi hasar meydana geldi. Özellikle depoda bulunan mobilya malzemelerinin bir kısmının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.