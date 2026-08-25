Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, kentte faaliyet gösteren yüzlerce ticari aracın plakası yargı kararıyla iptal ediliyor. Danıştay ve ilgili mahkemelerin 2016 yılından sonra yapılan ihalelere yönelik verdiği iptal kararları doğrultusunda, 543 servis ve 23 taksi plakasının işlevi sona erecek. Alınan kararla birlikte söz konusu araçların çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027 tarihi itibarıyla geçersiz sayılacak ve bu araçlar trafiğe çıkamayacak.

İADE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İptal edilen plakaların sahiplerine ihale bedellerinin geri ödenmesi için hukuki altyapı hazırlandı. Türkiye Noterler Birliği'nin görüş yazısı doğrultusunda, araç sahiplerinin bizzat noterliklere giderek plakalarını sicilden sildirmeleri gerekiyor. Sicil silme işlemini belgeleyen malikler, ödeme almak için belediye veznelerine başvurabilecek.

Ödemeye esas bedellerin tespiti ve alternatif çözümler, 2027 yılının Ocak ayında toplanacak Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde karara bağlanacak. Sürecin mali yönetimi ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Bölgedeki mevcut ticari plaka fiyatlarının güncel olarak 10 milyon lira seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

KARAR DİĞER İLLER İÇİN EMSAL Mİ?

Danıştay'ın 2016 sonrası yapılan plaka ihalelerini usul veya kamu yararı yönünden iptal etmesi, idare hukukunda dikkat çeken bir emsal oluşturuyor. Bu tür yargı kararları, büyükşehir belediyelerinin gelecekte yapacağı ticari plaka tahsislerinde ihale mevzuatına katı uyumun gerekliliğini ortaya koyuyor. Benzer yöntemlerle ticari plaka satışı yapan diğer yerel yönetimlerin ve esnaf odalarının da Bursa'da kesinleşen bu hukuki süreci yakından takip ettiği değerlendiriliyor.