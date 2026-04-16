Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından tutuklanan babanın ifadesi, saldırı öncesine dair dikkat çeken detayları gün yüzüne çıkardı.

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin soruşturma sürerken, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede yer alan detaylar, olayın öncesine dair önemli soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE POLİGONA GİTMİŞLER

Baba Uğur Mersinli ifadesinde, saldırıdan iki gün önce oğluyla birlikte emniyete ait poligona gittiklerini belirtti. Kendi silahıyla atış yaptığını, oğluna da birkaç el ateş ettirdiğini söyledi. Bu detay, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor.

İfadeye göre, oğlunun yaklaşık bir ay önce arkadaşlarının silahla atış yaptığını söylediği ve kendisinin de denemek istediğini dile getirdiği öğrenildi.

“ODASINA GİRİNCE HER ŞEYİ KAPATIRDI”

Baba Mersinli, oğlunun davranışlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. “Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı” diyen Mersinli, çocuğunun içine kapanık bir yapısı olduğunu ima etti.

PSİKOLOG UYARMIŞ: TAKİP EDİLMELİ DEMİŞ

İfadede yer alan bir diğer önemli bölüm ise psikolojik değerlendirme oldu. Baba Mersinli, bir psikoloğun oğlunun “topluma uyum problemi yaşayabileceği” yönünde uyarıda bulunduğunu ve takip edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

ÇOK SAYIDA SİLAHI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Uğur Mersinli ifadesinde, kendisine ait 7 adet ruhsatlı silah ve 2 av tüfeği bulunduğunu da doğruladı. Tüm silahların yasal olarak kendi adına kayıtlı olduğunu belirtti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle incelendiği ve özellikle silahların temini, aile içi ihmal ve psikolojik süreç başlıklarının detaylı şekilde araştırıldığı bildirildi.