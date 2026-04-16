ALANYA'NIN simge noktalarından Kleopatra Plajı’nda bulunan ve Damlataş Sosyal Tesisleri yanında yer alan Occo Beach Club için uzun süredir devam eden ihale süreci sonuçlandı. Daha önce iki kez iptal edilen ihale, bugün Alanya Belediyesi Encümeni tarafından üçüncü kez gerçekleştirildi. İlk ihalenin iptal edilmesinin ardından ikinci ihalede 35 milyon TL’lik rekor teklif veren Mehmet Sadık Çelik’in sözleşme imzalamaması süreci uzatmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası yeniden ihaleye çıkılan işletme için karar verildi.

23 MİLYON 250 BİN TL BEDELLE KİRALANDI

Yapılan son ihale sonucunda Occo Beach Club, Bünyamin Kenger’in şirketine yıllık 23 milyon 250 bin TL + KDV kira bedeli ile kiralandı. Alanya’nın en nezih ve yoğun ilgi gören bölgelerinden birinde bulunan işletmenin yeni dönemde nasıl bir konseptle hizmet vereceği ise merak konusu. (Gülser YİĞİT)