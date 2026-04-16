Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kullanılan silahların kaynağı netleşti. Soruşturma genişletilirken, olayın detayları tek tek ortaya çıkıyor.

SALDIRININ PERDE ARKASI AYDINLANIYOR

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından en kritik sorulardan biri yanıt buldu. Kahramanmaraş okul saldırısında kullanılan silahların kaynağına ilişkin başsavcılık açıklama yaptı.

Açıklamaya göre saldırıda kullanılan 5 tabancanın, saldırganın babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına kayıtlı ruhsatlı silahlar olduğu belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Kahramanmaraş okul saldırısı soruşturması kapsamında geniş bir ekip görevlendirildi. Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için 3 başsavcı vekili ve 10 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği, 13 öğrencinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırganın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

BİLGİSAYARINDAN EYLEM PLANI ÇIKTI

Soruşturma sadece silahlarla sınırlı kalmadı. Evde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller de incelemeye alındı.

Yetkililer, saldırgana ait bilgisayar ve telefonda 11 Nisan 2026 tarihli bir eylem planı bulunduğunu açıkladı. Bu belge, saldırının önceden planlandığını ortaya koydu.

TERÖR BAĞLANTISI YOK

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, mevcut bulgulara göre saldırının herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı ifade edildi. Olayın bireysel bir eylem olarak değerlendirildiği bildirildi.

Öte yandan yayın yasağına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında da adli işlem başlatıldı.

DİJİTAL İÇERİKLER DE İNCELENİYOR

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise dijital platformlar yer alıyor. Yetkililer, çocukları şiddete yönlendirebilecek içeriklerin de mercek altına alındığını duyurdu.

Kahramanmaraş okul saldırısı neden oldu sorusunun yanıtı için incelemelerin çok yönlü sürdüğü belirtiliyor.