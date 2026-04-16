Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ortaya çıkan yeni belgeler, olayın tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. Saldırganın bilgisayarında günler öncesine ait plan bulundu.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği okul katliamında, saldırganın eylemi günler öncesinden planladığına dair somut bulgulara ulaşıldı.

SALDIRIYI ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede, saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki öğrencinin bilgisayarında dikkat çeken bir belge bulundu. 11 Nisan 2026 tarihli dokümanda, yakın zamanda büyük bir eylem gerçekleştirmeye yönelik ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

Bu detay, olayın anlık bir gelişme değil, önceden hazırlanmış bir planın sonucu olabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

5 SİLAH VE 7 ŞARJÖRLE OKULA GİTTİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre saldırgan, emniyet mensubu babasına ait ruhsatlı silahlarla okula geldi. Üzerinde toplam 5 tabanca ve 7 şarjör bulunduğu belirlendi.

Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, çok sayıda öğrenci de yaralandı. Olay yerinde yaşamını yitiren saldırganın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

BABA TUTUKLANDI, ANNEYE İŞLEM SÜRÜYOR

Olayda kullanılan silahların babaya ait olması nedeniyle soruşturma genişletildi. Saldırganın babası Uğur Mersinli tutuklanırken, öğretmen olduğu öğrenilen annenin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, dijital materyallerin detaylı şekilde incelendiğini ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

TERÖR BAĞLANTISI YOK, BİREYSEL SALDIRI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilk bulgulara göre olayın herhangi bir terör bağlantısı taşımadığı belirtildi. Saldırının bireysel bir eylem olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

Ancak soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor ve özellikle dijital platformlar üzerinden olası yönlendirmeler de mercek altına alındı.

OKUL GÜVENLİĞİ YENİDEN TARTIŞMADA

Yaşanan bu olay, Türkiye genelinde okul güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Veliler ve eğitimciler, özellikle silah erişimi ve okul içi denetimlerin artırılması gerektiğini dile getiriyor.