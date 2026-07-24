Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen Dünya Kupası, 100. yıl dönümü olan 2030'da benzeri görülmemiş bir formata sahne olacak. Aktarılan bilgilere göre, 8 Haziran ile 21 Temmuz 2030 tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyon, tarihte ilk defa üç kıtaya ve altı farklı ülkeye yayılacak. İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada, ev sahibi altı ülkenin milli takımı eleme oynamadan doğrudan gruplara katılacak.

AÇILIŞ MAÇLARI GÜNEY AMERİKA'DA

Turnuvanın bir asırlık geçmişine saygı duruşu niteliğinde, ilk üç karşılaşma Güney Amerika kıtasında oynanacak. 1930 yılındaki ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı, kutlamaların ana merkezi olarak belirlendi. Arjantin'in Buenos Aires şehrindeki Monumental Stadı ile Paraguay'ın Asuncion kentinde bulunan Osvaldo Dominguez Dibb Stadı da diğer açılış mücadelelerine sahne olacak. Bu maçların ardından resmi açılış töreni ve ana grup aşamaları, 13-14

Haziran 2030 tarihlerinde İspanya, Portekiz ve Fas'ta devam edecek.

FİNAL İÇİN İSPANYA VE FAS REKABETİ

Organizasyonun en büyük belirsizliklerinden birini final müsabakasının nerede oynanacağı oluşturuyor. FIFA'nın resmi stat listesini henüz onaylamadığı süreçte, İspanya ve Fas arasında kıyasıya bir final rekabeti yaşanıyor. İspanya cephesi yenilenen Santiago Bernabeu Stadı'nı en güçlü aday olarak öne sürerken, Fas tarafı Kazablanka'da inşaatı devam eden 115 bin kişilik Grand Stade Hassan II ile bu rekabete ortak oluyor.

DÜNYA KUPASI'NDA 64 TAKIM TARTIŞMASI NEDEN GÜNDEMDE?

1930'da sadece 13 ülkenin katılımıyla başlayan Dünya Kupası serüveninin, 2026'daki 48 takımlı formatın ardından 2030'da 64 takıma genişlemesi ihtimali masada duruyor.

FIFA

Başkanı Gianni Infantino, küçük futbol ülkelerine gelişim motivasyonu sağlamak amacıyla takım sayısının 64'e yükseltilmesi fikrini gündeme taşıdı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez bu öneriyi büyük bir fırsat olarak nitelendirip destekledi.

Ancak futbol dünyasının diğer büyük aktörleri genişleme planına sıcak bakmıyor.

UEFA

Başkanı Aleksander Ceferin ve Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, 64 takımlı bir turnuvanın eleme sistemini ve genel organizasyon yapısını olumsuz etkileyeceğini savundu. İki yönetici de bu potansiyel değişikliği kötü bir fikir olarak nitelendirerek mevcut formata sadık kalınması gerektiğinin altını çizdi.