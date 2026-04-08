Trendyol 1. Lig’de kritik mücadelede Manisa FK ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Play-off hattını yakından ilgilendiren maçın tüm detayları belli oldu.

Manisa FK - Pendikspor maçı canlı izle hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde. Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken, kritik karşılaşmalar dikkat çekmeye devam ediyor.

34. hafta mücadelesinde Manisa FK, sahasında Pendikspor’u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyeti telafi etmek isterken, konuk ekip Play-off hattındaki yerini koruma peşinde.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK - Pendikspor karşılaşması, 7 Nisan 2026 Salı günü saat 17.00’de başlayacak.

Mücadelede düdüğü Hakan Ülker çalacak. Yardımcılıklarını ise Enes Biroğlu ve Mehmet Ali Vardar üstlenecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden ya da TRT Spor’un dijital platformlarından takip edebilecek.

MAÇ ÖNCESİ KRİTİK DETAY

43 puanla 12. sırada yer alan Manisa FK, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor. 57 puanla 6. sırada bulunan Pendikspor ise Play-off hattındaki yerini sağlamlaştırma hedefinde.

Bu karşılaşma… hani sezonun kaderini küçük küçük değiştiren maçlardan biri. Bir gol, bir puan… bazen her şeyi değiştiriyor.

Alanya’da bile bu tür maçlar takip ediliyor aslında. Özellikle Play-off hattı karışınca, herkes göz ucuyla bakıyor skorlara.

