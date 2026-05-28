Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketliliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşan seçim süreciyle birlikte başkan adaylarının hazırladığı transfer listeleri de spor kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak Fransız futbolcu Malang Sarr’ın, Fenerbahçe’de başkan adayları Sadettin Saran ile Aziz Yıldırım cephesinin transfer gündeminde yer aldığı öne sürüldü.

İddialara göre Sadettin Saran yönetiminin ilgilendiği futbolcuya, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin hazırladığı transfer listesinde de yer verildi.

SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Malang Sarr’ın sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. Bonservis bedelinin bulunmaması ihtimali, oyuncuyu Avrupa kulüpleri açısından cazip hale getiriyor.

27 yaşındaki Fransız futbolcunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminde görev alması muhtemel isimlerin savunma hattına yapılacak takviyelerde maliyet ve çok yönlü oyuncu profiline önem verdiği belirtiliyor.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI PROFİLİ

Malang Sarr’ın hem sol stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilmesi teknik ekiplerin dikkatini çekiyor.

Savunmada farklı bölgelerde oynayabilen futbolcunun, yoğun maç temposunda teknik heyete alternatif oluşturabilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği konuşuluyor.

Özellikle Avrupa kupaları, Süper Lig ve Türkiye Kupası fikstürünün yoğunluğu nedeniyle geniş rotasyon planlayan kulüplerin çok yönlü futbolculara öncelik verdiği ifade ediliyor.

LENS FORMASIYLA 39 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan sezonda Lens formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Malang Sarr, toplam 39 resmi karşılaşmada görev aldı.

Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunma sertliğiyle öne çıkan Fransız oyuncunun performansı, Avrupa’daki birçok kulübün de dikkatini çekmiş durumda.

Fenerbahçe cephesinden transfer iddialarıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, seçim sürecinin ardından transfer çalışmalarının daha da hız kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GÜNDEMİ YOĞUN

Sarı-lacivertli ekipte yeni sezon öncesinde özellikle savunma hattına yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor. Teknik heyetin, hem yerli hem yabancı alternatifler üzerinde çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin adı Avrupa futbolunda forma giyen birçok oyuncuyla anılmaya devam ediyor.