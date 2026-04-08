Alanya’da bir parkta içki içtikleri iddia edilen iki arkadaş bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiler.

Kavgada K.E.S (21) bıçakla arkadaşı F.S (19) yaraladı. Yaralanan F.S vatandaşların yardımı ile çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken arkadaşını bıçaklayan K.E.S polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.



Polis karakolunda ifadesi alınan şüpheli K..E.S sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine konuldu. (Mehmet AL)