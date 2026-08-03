ALANYA'DA bu yıl 20'ncisi düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, renkli görüntülerin yanı sıra üzücü bir kazaya da sahne oldu. Festival alanında meydana gelen motosiklet kazasında Yeni Parti Kurucu Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in eşi Hamdiye Kandemir yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, festival etkinliklerinin ardından Gökbel Yaylası'ndaki otopark alanından yaya olarak ayrılan Bülent Kandemir ile eşi Hamdiye Kandemir'e, henüz kimliği açıklanmayan bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hamdiye Kandemir için çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Festival alanında ilk müdahalesi yapılan Hamdiye Kandemir, ambulansla Alanya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerde sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kandemir'in tedavi altına alındığı, 3 Ağustos Pazartesi günü ameliyata alınmasının planlandığı öğrenildi.

Kazanın ardından açıklama yapan Yeni Parti Kurucu Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, eşinin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu belirterek, "Gökbel'de otoparktan çıkış yapıyorduk. Aniden üzerimize gelen bir motosiklet eşim Hamdiye Hanım'a çarptı. Şu an hastanedeyiz ve sol kolunda maalesef kırık var. Pazartesi günü ameliyat olacak. Kolundaki kırık dışında hayati bir durumu bulunmuyor. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, festival alanında yaşanan olay katılımcılar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililerin olayın oluş şekline ilişkin araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (Sudi ÇANDIR)