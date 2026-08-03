Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında refüje çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza, Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.Ü. idaresindeki 68 AEP 536 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönden seyir halinde olan Y.Ü. yönetimindeki 31 K 7998 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü B.B.Ü. ile hafif ticari aracın sürücüsü Y.Ü. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve soruşturma başlatıldı.