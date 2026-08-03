ALANYALI avukat ve maden mühendisi Mustafa Kula, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AJet'in Ankara-Gazipaşa uçuşlarının yetersiz olduğunu belirterek Alanyalı turizmcilere, otelcilere ve yerel basına çağrıda bulundu. Kula, AJet'in 3 Ağustos Pazartesi günü Ankara'dan Bodrum'a 6 direkt, 20'nin üzerinde de İstanbul Sabiha Gökçen aktarmalı uçuş seçeneği sunduğunu, aynı şekilde Dalaman'a da 5 direkt ve çok sayıda aktarmalı sefer bulunduğunu açıkladı. Bodrum ve Dalaman'ın yanı sıra İzmir ile Denizli havalimanlarının da bölge turizmine önemli katkı sağladığını vurgulayan Kula, Gazipaşa-Alanya Havalimanı için ise haftada sadece üç gün düzenlenen Ankara seferlerinin yetersiz kaldığını ifade etti.

‘TURİZMCİLER SESSİZ KALMAMALI’

Paylaşımında Alanya'daki turizm işletmeleri ve sektör temsilcilerine seslenen Kula, haftada üç gün yapılan uçuşların bölgenin potansiyeline yakışmadığını belirterek, "Bu durumu kendinize yapılmış bir yanlış olarak görüp harekete geçmezseniz, turizm yine kötü diye yakınmaya devam edersiniz" ifadelerini kullandı. Alanya'nın güçlü bir yerel basına sahip olduğunu dile getiren Kula, bu konunun yeterince gündeme taşınmamasını da eleştirdi. "Alanya'da birçok ilden daha güçlü bir yerel basın olmasına rağmen bu durumun teğet geçilmesini anlamıyorum" diyen Kula, kamuoyu oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

‘YOLCU YOK’ İDDİASINA TEPKİ

Ankara-Gazipaşa hattında yolcu bulunmadığı yönündeki değerlendirmelere de karşı çıkan Kula, haftada yalnızca üç gün yapılan uçuşlarla talebin ölçülemeyeceğini savundu. Uçuşlardan bir hafta önce bilet fiyatlarının 7 bin TL seviyelerine ulaştığını belirten Kula, bunun talebin açık göstergesi olduğunu belirtti.

TALEP: HER GÜN ANKARA VE SABİHA GÖKÇEN SEFERİ

Kendisinin de Türk Hava Yolları müşterisi ve AJet yolcusu olduğunu ifade eden Mustafa Kula, her gün sabah ve akşam Ankara-Gazipaşa ile Gazipaşa-Sabiha Gökçen karşılıklı seferlerinin başlatılmasını istedi. Kula, turizmciler, otelciler, gazeteciler ile Alanya, Gazipaşa ve Anamur'da yaşayan hava yolu yolcularının bu talebi ortak sesle dile getirmesi gerektiğini belirterek, seferlerin artırılması halinde hem bölge turizminin canlanacağını hem de AJet'in daha fazla yolcuya ulaşacağını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi