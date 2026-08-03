ALMANYA doğumlu dünyaca ünlü DJ ve müzik yapımcısı Teddy-O, 2026 yaz turnesi kapsamında Alanya'ya gelerek Summer Garden'da sahne aldı. Hip-Hop ile Afro House ritimlerini bir araya getiren başarılı sanatçı, enerjisi yüksek performansıyla gece boyunca eğlencenin temposunu zirvede tuttu.

Alanya'nın en popüler eğlence mekanlarından biri olan Summer Garden'ı dolduran yüzlerce müziksever, Teddy-O'nun performansına büyük ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen gecede, sanatçının seslendirdiği parçalar eşliğinde festival atmosferi yaşandı. Katılımcılar, ışık şovları ve görsel efektlerle desteklenen performans boyunca dans ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Uluslararası elektronik müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Teddy-O, özellikle Hip-Hop ve Afro House tarzındaki başarılı çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip bulunuyor. Başarılı DJ, kariyerine önemli bir başarı daha ekleyerek Miami'de düzenlenen EDM Ödülleri'nde "Yılın En İyi Afro House Remixi" ödülünü kazanmıştı.

Dünyanın birçok ülkesini kapsayan 2026 yaz turnesi kapsamında seçkin beach club ve açık hava festivallerinde sahne alan Teddy-O'nun Alanya konseri de sezonun en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Sahnedeki enerjisi ve performansıyla izleyicilerden tam not alan ünlü DJ, Summer Garden'da geç saatlere kadar süren müzik şöleniyle Alanya gece hayatına damga vurdu. Katılımcılar konser sonunda sanatçıyı uzun süre alkışlayarak unutulmaz gece için teşekkür etti. (Mehmet TUNÇ)