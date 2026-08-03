GALATASARAY'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, milli oyuncu için sarı-kırmızılı kulübe resmi transfer teklifi yaptığı öne sürüldü.

HT Spor'un haberine göre Everton, 25 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'a 35 milyon euro bonservis önerdi. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı beklentilerin altında bularak teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Haberde, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini en az 50 milyon euro olarak değerlendirdiği ve bu seviyenin altındaki teklifleri masaya yatırmayı düşünmediği belirtildi. Yönetimin, takımın önemli isimlerinden biri haline gelen yıldız oyuncuyu kolay kolay bırakmak istemediği ifade edildi.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın da önceliğinin Galatasaray'da kariyerini sürdürmek olduğu, ancak kulübün menfaatlerine uygun bir teklif gelmesi halinde transfer ihtimalinin değerlendirilebileceği kaydedildi.

Olası bir transferin gerçekleşmesi halinde ise oyuncunun eski kulübü Ankara Keçiörengücü, sözleşmedeki madde gereği bonservis gelirinin yüzde 20'sini alma hakkına sahip olacak.

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, ilk döneminde istediği forma şansını bulmakta zorlanmış, hatta bir süre rezerv takımda görev yapmıştı. Okan Buruk'un teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte performansını önemli ölçüde yükselten milli futbolcu, farklı mevkilerdeki başarılı oyunuyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.