ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Cezirioğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, yangınların Alanya'nın doğal zenginliklerine, ekonomisine ve turizmine büyük zarar verdiği belirtilirken, yangınla mücadelede görev alan Orman Teşkilatı, itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, kamu kurumları, gönüllüler ve vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada, aynı bölgelerde geçmiş yıllarda da benzer yangınların yaşandığına dikkat çekilerek, risklerin bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi ve önleyici yatırımların gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

‘ELEKTRİK ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLMELİ’

Yangının çıkış nedeninin yetkili kurumların teknik ve adli incelemeleri sonucunda netleşeceği belirtilen açıklamada, olası risklerin azaltılması amacıyla elektrik altyapısının düzenli bakım ve denetimlerden geçirilmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde enerji nakil hatlarının yer altına alınmasının değerlendirilmesi ve teknik altyapının güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca ormanlık alanlarda periyodik bakım çalışmalarının aksatılmaması, kuru ot ve yanıcı örtünün temizlenmesi, yangın emniyet şeritlerinin oluşturulması ve orman yollarının yıl boyunca kullanılabilir durumda tutulmasının benzer felaketlerin önlenmesinde hayati önem taşıdığı kaydedildi.

‘İHMAL VARSA HUKUKUN GEREĞİ YAPILMALI’

ALSİAD açıklamasında, doğanın, üretimin, turizmin ve geleceğin korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulanarak, ilgili kurumlar bilimsel veriler ışığında kalıcı çözümler üretmeye, önleyici yatırımları hızla hayata geçirmeye ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeye davet edildi. Açıklamada ayrıca, yapılacak incelemeler sonucunda herhangi bir ihmal veya sorumluluğun tespit edilmesi halinde hukukun gereğinin şeffaf bir şekilde yerine getirilmesinin kamu vicdanının tesisi açısından önem taşıdığı ifade edildi. ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Cezirioğlu, Alanya'nın doğal güzellikleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, bu değerlerin korunmasının kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti. Açıklama, "Bir daha böyle acılar yaşanmaması, ormanlarımızın ve doğal mirasımızın benzer felaketlerle karşı karşıya kalmaması en büyük temennimizdir" ifadeleriyle sona erdi.

Muhabir: Ramazan Özdemir