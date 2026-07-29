"Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan ve MasterChef Türkiye'deki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi makamların açıklaması bekleniyor.

Eren Kaşıkçı, 2021 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında gösterdiği başarılı performansla şampiyon olmuştu. Yarışmanın ardından gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdüren Kaşıkçı, İstanbul'da "Kızıl Sakal Sandviç" adlı restoranını işletiyor ve mesleki kariyerine şef olarak devam ediyordu.

1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelen, aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nde eğitim gördükten sonra profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Yarışmaya katılmadan önce Gökçeada'da şef olarak çalışan Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'de Hasan Biltekin'i geride bırakarak 2021 sezonunun şampiyonu olmuştu.

Kaşıkçı'nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililerin yapacağı açıklamanın ardından olayın ayrıntılarının netlik kazanması bekleniyor.