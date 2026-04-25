Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun uluslararası etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu, organizasyonun dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşacağını belirterek, “190 ülkede yayın olacak ve 800 milyon haneye ulaşma hedefimiz var” dedi.

TURİZM VE TANITIM İÇİN STRATEJİK ÖNEM

Bisiklet turunun sadece sportif bir organizasyon olmadığını vurgulayan Müftüoğlu, etkinliğin Türkiye’nin tanıtımı ve turizm gelirleri açısından kritik rol oynadığını ifade etti. Dünya genelinde ülkelerin tanıtım için benzer organizasyonlara yatırım yaptığını hatırlatan Müftüoğlu, Türkiye’nin de bu alanda rekabetçi olması gerektiğini söyledi.

“KIRILMA NOKTASI 2008’DE YAŞANDI”

Türk bisikletinin gelişim sürecine değinen Müftüoğlu, 2008 yılında yarışların televizyonlarda yayınlanmasının dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu tarihten sonra hem sektörün hem de halkın bisiklete olan ilgisinin arttığını ifade etti.

HEDEF: DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA MADALYA

Federasyonun gelecek hedeflerine de değinen Müftüoğlu, Türk bisikletinin artık dünya şampiyonalarında madalya kazanması gerektiğini söyledi. Özellikle veledrom yatırımlarının bu süreçte önemli rol oynayacağını dile getirdi.

YENİ PROJE: BİSİKLET SPOR OKULLARI

Gençlere yönelik projeler hakkında da bilgi veren Müftüoğlu, bisiklet spor okullarının kurulacağını açıkladı. Bu proje ile küçük yaşta çocukların spora yönlendirilmesi ve altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

TUR GELECEK HAFTA BAŞLIYOR

61’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun gelecek hafta Çeşme’den başlayacağını belirten Müftüoğlu, organizasyonun en iyi şekilde tamamlanması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.