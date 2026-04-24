Antalya’da yaşayan 42 yaşındaki Mustafa Kaba, evinde hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kaba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya’da yaşayan, Kastamonu’nun Cide ilçesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Kaba’dan acı haber geldi. 42 yaşındaki Kaba’nın, sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.

YAKINLARI ULAŞAMAYINCA EVE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre Kaba, sabah namazı için kalktıktan sonra yeğenini arayarak uyandırmak istedi. Bir süre sonra kendisine ulaşılamayınca yakınları durumdan şüphelendi.

Evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren yakınları, iki çocuk babası Mustafa Kaba’yı yerde hareketsiz halde buldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İlk değerlendirmelere göre Kaba’nın ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği belirtildi.

CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cide ilçesine bağlı Gökçeören Köyü Hoca Mahallesi’nden olduğu öğrenilen Mustafa Kaba’nın vefatı, ailesi ve sevenlerini üzdü.

Ekrem ve Kezban Kaba’nın oğlu olan Mustafa Kaba’nın cenazesinin, Cuma namazının ardından köyünde toprağa verildiği bildirildi.