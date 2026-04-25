DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek partisinin yeni dönem siyasi stratejilerini açıkladı. Alanya ve bölge siyasetini de yakından ilgilendiren toplantıda Babacan, iki kutuplu siyasete karşı yeni bir alternatif inşa edeceklerini bildirdi.

Mevcut siyasi düzende vatandaşların yalnızca iki seçenek arasında bırakılmaması gerektiğini savunan Babacan, Meclis'te DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin oluşturduğu 'Yeni Yol Grubu'na dikkat çekti. Bu yapının önümüzdeki süreçte genişleyerek farklı siyasi partiler ve bağımsız isimlerin de katılımıyla yeni bir ittifaka dönüşmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

AK PARTİ İLE İŞ BİRLİĞİ KAPISI KAPALI

AK Parti ile yeniden bir araya gelme iddialarına yanıt veren Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar cephesinde herhangi bir değişim iradesi görmediklerini vurguladı. Hukuksuzluk, adaletsizlik ve liyakatsizlik gibi partiden ayrılış gerekçelerinin halen geçerli olduğunu belirterek, enerjilerini zayıf ihtimaller üzerine değil, yeni bir alternatif sunmaya harcadıklarını ifade etti.

BELEDİYELERE DENETİM VE BÖLGESEL YANSIMALARI

Babacan'ın Antalya merkezli yaptığı belediyecilik uyarıları, bölgenin önemli turizm merkezlerinden Alanya'daki yerel yönetim dinamikleri açısından da kamuoyu ilgisi taşıyor. CHP'li belediyelere yönelik hukuki operasyonları halk iradesine ve sandığa müdahale olarak değerlendiren Babacan, yargıya güvenin azaldığı bu dönemde siyasi partilerin kendi iç denetim mekanizmalarını kurmaları gerektiğini açıkladı. İşini dürüst yapan başkanların arkasında durulması, şaibeli isimlerin ise partilerinden ihraç edilmesi gerektiği savunuldu.

KAMU İHALE YASASI ELEŞTİRİSİ

Siyasetin ve belediyeciliğin kişisel zenginleşme aracı olmadığını belirten DEVA lideri, kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık vurgusu yaptı. 2003 yılında çıkarılan Kamu İhale Yasası'nın bugün istisnai maddelerle işlevsiz hale getirildiğini aktaran Babacan, en büyük işlerin yarışmasız ve ihalesiz verildiğini duyurdu. Gerçek bir tasarruf ve şeffaf yönetim için Avrupa Birliği ihale mevzuatının iç hukuka entegre edilmesinin şart olduğu bildirildi.