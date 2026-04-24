Eski köprünün yıkımına başlanırken Büyükşehir ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için alternatif yol yapım çalışmalarını tamamladı. Alanya Demirtaş Vadisi'ndeki 23 mahallenin ve Gazipaşa sakinlerinin kullandığı grup yolu üzerinde yer alan 60 yıllık köprünün yıkım çalışması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Utkan Hasan Eminoğlu ve Ulaş Özgen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Dairesi Başkanı Cihangir Yılmaz, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Müdürü Gazi Öten, Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural ve bölge muhtarları bölgeye gitti. Heyet çalışmaları yerinde inceledi.

BÖLGE ULAŞIMI RAHATLAYACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Utkan Hasan Eminoğlu, Alanya'dan 23, Gazipaşa'dan 8 mahallenin kullandığı ayrıca turizm amaçlı faaliyetlerde kullanılan bu yol ve köprünün yapımı tamamlandıktan sonra bölgeye büyük bir rahatlama getireceğini söyledi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Alanya Muhtarlar Derneği başkanı Rüştü Vural da "Bölge için çok önemli olan ve 60 yıllık olan eski köprünün yıkılarak yenisinin yapılması bölge sakinleri için ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Sapadere Mahalle Muhtarı Hamit Bac ise, "Demirtaş Sapadere grup yolu üzerinde bulunan sorunlu yerlerden biri de bu köprünün olduğu bölgeydi. Büyükşehir Belediyesi bölge için çok verimli bir çalışma yapıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm birimlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Antalya BŞB BÜLTEN