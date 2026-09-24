Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-24

Eylül tarihleri arasında il genelindeki okul servislerine yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda binlerce araç incelenirken, kurallara uymayan sürücülere yasal yaptırım uygulandı.

Jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre, belirtilen tarihlerde toplam 3 bin 672 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 23 araca idari para cezası kesildi. Güvenlik şartlarını taşımayan 8 servis aracı ise trafikten men edilerek faaliyetten alıkonuldu.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Yetkililer, öğrencilerin evlerinden okullarına güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için kontrollere ağırlık verildiğini aktardı. Sabah gidiş ve akşam dönüş saatlerinde yoğunlaşan denetim faaliyetlerinin, mevzuata uygun hizmet verilmesini sağlamak amacıyla eğitim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

GÜVENLİK İÇİN VELİ TAKİBİ ŞART

Okul servislerinin güvenliğinde resmi denetimlerin yanı sıra veli takibi de tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Öğrencilerin araç içindeki emniyet kemerlerini kullanma alışkanlığı edinmesi ve ebeveynlerin servis standartlarını yakından incelemesi, taşıma sırasındaki riskleri en aza indiriyor. Antalya genelinde yürütülen bu tedbirler, Alanya dahil kentin tüm ilçelerindeki eğitim ağında güvenliğin artırılmasını hedefliyor.