EUROLEAGUE heyecanında Dubai Basket ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaşacak. Sezonun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadele öncesinde maçın başlama saati ve yayın bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

MAÇ DUBAİ’DE OYNANACAK

Dubai Basket ile Real Madrid arasındaki EuroLeague karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İki takım Dubai’de bulunan Coca-Cola Arena’da karşı karşıya gelecek.

SAAT 19.00’DA BAŞLAYACAK

Dubai Basket-Real Madrid mücadelesinin hava atışı Türkiye saatiyle 19.00’da yapılacak. Ev sahibi Dubai Basket, güçlü rakibi Real Madrid karşısında sahasında mücadele edecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dubai Basket-Real Madrid karşılaşması S Sport 1 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin her iki platformdaki yayını da şifreli olacak.