Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir posta görevlisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 3040

Sokak üzerinden Meslek Yüksek Okulu istikametine doğru seyir halinde olan Muhammet R.A. idaresindeki 07 GIS 50 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine hızla 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan yaralı motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anının çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği aktarıldı.

MOTOSİKLETLİ ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENLİĞİ

Posta görevlileri ve kuryeler gibi mesaisinin büyük bölümünü trafikte geçiren motosiklet kullanıcılarının karıştığı kazalar, şehir içi ulaşımda dikkat unsurunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yetkililer, özellikle okul ve yerleşim yerleri gibi yaya ile araç trafiğinin kesiştiği bölgelerde hız limitlerine titizlikle uyulmasının ve eksiksiz koruyucu ekipman kullanımının hayati riskleri en aza indirdiğini bildiriyor.