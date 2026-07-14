Edinilen bilgilere göre yangın, bugün öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir serada henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Seradan yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının büyüme riski nedeniyle ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken, söndürme çalışmalarına havadan yangın söndürme helikopteri de destek veriyor. Karadan ve havadan koordineli şekilde yürütülen müdahaleyle alevlerin çevredeki seralara ve tarım alanlarına sıçramasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.